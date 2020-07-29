Şimdilerde Bozburun'da olan sevgilisiyle arası limoni olan Uğur Güven, nispet gecesine imza attı.

'AYRILIK YOK KIRGINIZ'

Sosyetik çapkın, önceki akşam Rumelihisarı'nda Aslı Turanlı ile görüntülendi. Önce baş başa olan ikiliye daha sonra Uğur Güven'in iki erkek arkadaşı eşlik etti. İyi arkadaş olduklarını söyleyen ikiliden Güven, Ece Sükan'la ilgili ise şöyle konuştu: "Ayrılmadık, sadece birbirimize biraz kırgınız. Kendisi şu anda tatilde, ben de işlerimden dolayı buradayım."