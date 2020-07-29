Kredi kartı dolandırıcılarının ağına ünlü şarkıcı Demet Akalın da takıldı. Akalın, dolandırıldığını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu dile getirdi. Akalın, "Kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin, bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?" ifadelerini kullandı. Demet Akalın'a takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

BİLGİLERİNİZİ DİKKATLE KORUYUN

Kredi kartı bilgilerimiz önemli. Bunu ele geçirmek için dolandırıcılar türlü yöntemler kullanıyor. Bu yüzden sizin de almanız gereken tedbirler var:

İnternetten alışveriş yapıyorsanız güvenli siteleri tercih edin.

Sosyal medyada yapılan banka ya da site yönlendirmelerine girmeyin.

Mutlaka internetten alışveriş yapacaksanız kendinize bir sanal kart oluşturun ve limitini her defasında sıfırlayın.

Sanal kartınız yoksa kredi kartınızı internet ve mobil alışverişlere kapatın. İhtiyaç olunca belli limitle açın.

Tanımadığınız kişilerle bilgilerinizi paylaşmayın.

Kartın arkasındaki üç rakamı çok iyi koruyun.

Kredi kartınızın limiti çok yüksek ise riske karşı sigortalatın.