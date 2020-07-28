KADINA şiddet, sosyal medyada da önlenemez bir hale geldi... Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, kendini bilmezler tarafından yapılan çirkin yorumlar karşısında son dönemde hayli zor günler geçirir oldu. Eşinin bazı kadın hayranları tarafından çirkin mesajlara tutulan güzel stil danışmanı, Belçika'da yaşayan Yeşil Özdal hakkında ise suç duyurusunda bulundu. Dizer'e üç yıldır farklı Instagram hesaplarından hakaretler yağdıran Özdal hakkında Türkiye'ye girer girmez işlem yapılacak.
KORUNMA TALEP ETTİLER
Bu arada sosyal medyada önlenemez bir şekilde şiddete maruz kalan Başak Dizer, bir kişinin kendilerini ölümle tehdit etmesi üzerine eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile şikayetçi olup korunma talep etmişti. Yaşadığı olaylar karşısında morali son derece bozuk olan güzel stil danışmanı, ünlü oyuncuyla Bodrum Yalıkavak'taki evlerinin bulunduğu siteden dışarıya adım atmıyor.
BU KADIN HASTA!
Başak Dizer, kendisine üç yıldır sosyal medyadan hakaretler yağdıran Yeşil Özdal için "Bu kadın maalesef hasta; en azından ben böyle düşünmek istiyorum. 3 senedir ismini değiştirip şahsıma hakaret, küfür ve yalan suçlamalar yapıyor" dedi.
DOĞAN SAVAŞ - BODRUM