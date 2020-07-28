KADINA şiddet, sosyal medyada da önlenemez bir hale geldi... Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, kendini bilmezler tarafından yapılan çirkin yorumlar karşısında son dönemde hayli zor günler geçirir oldu. Eşinin bazı kadın hayranları tarafından çirkin mesajlara tutulan güzel stil danışmanı, Belçika'da yaşayan Yeşil Özdal hakkında ise suç duyurusunda bulundu. Dizer'e üç yıldır farklı Instagram hesaplarından hakaretler yağdıran Özdal hakkında Türkiye'ye girer girmez işlem yapılacak.