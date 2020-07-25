Nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, yavaş yavaş hayata dönüyor... Eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'a giden Şallı, önceki gün Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda misafir oldukları lüks teknede görüntülendi.
Bu zorlu süreçte eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Uğur Bey'in, eski mankeni alnından öpmesi, "Şallı'ya hayat öpücüğü verdi" dedirtti. Ebru Şallı'nın Bodrum'daki evinden çıkıp aylar sonra ilk kez denize girmesi de eşi ve aile dostlarını sevindirdi.
Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Uğur Akkuş, herkesin takdirini kazandı.
Şallı'ya ablası Funda ile aile dostları da eşlik etti. Ünlü çift, teknede güzel bir ziyafet de çekti.
Bu zorlu süreçte eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Uğur Bey'in, eski mankeni alnından öpmesi, "Şallı'ya hayat öpücüğü verdi" dedirtti. Ebru Şallı'nın Bodrum'daki evinden çıkıp aylar sonra ilk kez denize girmesi de eşi ve aile dostlarını sevindirdi.
Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Uğur Akkuş, herkesin takdirini kazandı.
Şallı'ya ablası Funda ile aile dostları da eşlik etti. Ünlü çift, teknede güzel bir ziyafet de çekti.