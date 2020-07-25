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    • Saklambaç
    • 25.07.2020 Gazete
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    'tan 'ya hayat öpücüğü

    Oğlu Pars'ı kaybeden , yavaş yavaş hayata dönüyor... Bu zorlu süreçte eşini bir an olsun yalnız bırakmayan 'in, eski mankeni alnından öpmesi, "Şallı'ya hayat öpücüğü verdi" dedirtti.

    Hayat öpücüğü
    Nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, yavaş yavaş hayata dönüyor... Eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'a giden Şallı, önceki gün Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda misafir oldukları lüks teknede görüntülendi.

    Bu zorlu süreçte eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Uğur Bey'in, eski mankeni alnından öpmesi, "Şallı'ya hayat öpücüğü verdi" dedirtti. 'nın 'daki evinden çıkıp aylar sonra ilk kez denize girmesi de eşi ve aile dostlarını sevindirdi.



    Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan , herkesin takdirini kazandı.



    Şallı'ya ablası Funda ile aile dostları da eşlik etti. Ünlü çift, teknede güzel bir ziyafet de çekti.

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