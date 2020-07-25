Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2019 yılında evlilik kararı aldı. Ünlü çift, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikah kıydı. Ancak ikili, Eylül'de boşandı. Akçıl ile Kıratlı, Kasım ayında ise yeniden barıştı. İlişkilerinde 2. baharı yaşayan çiftten Kıratlı, önceki akşam 31 yaşına bastı. Akçıl da eski eşi için sürpriz doğum partisi hazırladı. Ünlü müzisyen, eski eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Beni değiştirmek imkansız değilmiş. Çünkü zaten ben senin için değişmeye hazırmışım. İyi ki doğmuşsun güzel mucizem." Akçıl ayrıca, aşkına kalp şeklinde pırlanta bir yüzük de aldı.
EVLİLİK TEKLİFİ PROVASI YAPTI
Kıratlı'ya evlilik teklif ettiği konuşulan Akçıl, "Bu, yaş günü kutlaması. Evlilik teklifim çok daha gösterişli olacak" dedi.
MUTLULUKTAN HAVALARA UÇTU
Güzel oyuncu, Sinan Akçıl'ın jestiyle çok mutlu oldu.
EVLİLİK TEKLİFİ PROVASI YAPTI
Kıratlı'ya evlilik teklif ettiği konuşulan Akçıl, "Bu, yaş günü kutlaması. Evlilik teklifim çok daha gösterişli olacak" dedi.
MUTLULUKTAN HAVALARA UÇTU
Güzel oyuncu, Sinan Akçıl'ın jestiyle çok mutlu oldu.