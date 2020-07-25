Şarkıcı Murat Dalkılıç ile iki yıl evli kaldıktan sonra 2017'de boşanan ve uzun süre bekar kalan Merve Boluğur, önceki gün yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı.
Güzel oyuncunun ismini ısrarla sakladığı Burak Dayı ise 'azimli aşık' çıktı. Genç adam, iki yılı aşkın süredir Merve Boluğur'un Instagram'daki her paylaşımına beğeni ve yorum yağdırdı.
Yıllardır Merve için pusuya yatan Burak Dayı, Boluğur'a şu yorumlarda bulundu: "Bakışların benim olsun", "Hiç eksilmesin içimizi ısıtan gülüşleri", "Dünyanın en güzel kitap ayracı" "Sadece kalbimden gökyüzüne dokunabilir misin..." Bu yorumlar da aşkın sanal alemden doğduğunun kanıtı gibiydi...