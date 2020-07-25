



Yıllardır Merve için pusuya yatan Burak Dayı, Boluğur'a şu yorumlarda bulundu: "Bakışların benim olsun", "Hiç eksilmesin içimizi ısıtan gülüşleri", "Dünyanın en güzel kitap ayracı" "Sadece kalbimden gökyüzüne dokunabilir misin..." Bu yorumlar da aşkın sanal alemden doğduğunun kanıtı gibiydi...

