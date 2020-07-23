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    • Saklambaç
    • 23.07.2020 Gazete
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    ile 'ın ayrılığı sonrası nispet yaptı! Sevgilisi ile poz verdi...

    , Çeşme tatilinden yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. Güzel oyuncunun bu hareketi, birkaç gün önce ile yollarını ayıran eski eşi ’a nispet olarak yorumlandı...

    Foto-nispet

    Merve Boluğur, üç yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı… 2015'te şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenip iki yıl sonra boşanan güzel oyuncu, dün Çeşme tatilinden gizemli bir erkekle fotoğraf paylaştı.


    Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle olan selfie'sine kalp emojisi koydu.

    Boluğur'un, Murat Dalkılıç- Hande Erçel aşkının bitmesi üzerine bu hareketi yapması, nispet olarak yorumlandı.

    Sosyal medyada, Boluğur hakkında şu yorumlar yapıldı: "Umarım yine yanlış insanı seçmemişsindir", "İşte şimdi içinizin yağları erimiştir", "Hadi gözün aydın..."
    Haberler Saklambaç Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılığı sonrası Merve Boluğur nispet yaptı! Sevgilisi ile poz verdi...
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