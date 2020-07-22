Ege'nin incisi Bodrum, Coronavirüs nedeniyle yaz sezonunu geç açtı. Bu durumun acısı ise tatilcilerden çıkarıldı. Önce şezlongların günlük kirasının bin lira olduğu açıklandı.
Sonra da mekanlarda 1.5 porsiyon döner 370 TL'ye satıldı. Son olarak Bodrum Gümüşlük'teki Melengeç Restoran da kazık modasından geri kalmadı.
Mekandaki fiyatlar, Boğaz manzaralı işletmeleri bile solladı. İşte toplamda 720 lira gelen hesaptaki uçuk fiyatlardan bazıları: 1 porsiyon kalamar tava 120 TL, 1 porsiyon karides tava 150 TL, 1 porsiyon midye dolma 50 TL, kuver kişi başı 25 TL...
BOĞAZ'DA DAHA UCUZ
İstanbul'un en güzel yerlerinden Anadolu Hisarı'nda bulunan Uskumru Restoran'daki fiyatlar ise Bodrum'dan daha ucuz: Kuver kişi başı 14 TL, 1 porsiyon kalamar tava 42 TL, bir porsiyon karides 52 TL.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Bodrum'daki mekanın müdavimleri arasında yer alıyor.