

BOĞAZ'DA DAHA UCUZ

İstanbul'un en güzel yerlerinden Anadolu Hisarı'nda bulunan Uskumru Restoran'daki fiyatlar ise Bodrum'dan daha ucuz: Kuver kişi başı 14 TL, 1 porsiyon kalamar tava 42 TL, bir porsiyon karides 52 TL.