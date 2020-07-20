Zeynep Bastık, yüzü ve sesi kadar kalbinin de güzel olduğunu kanıtladı... Türk pop müziğinin yükselen yıldızı, konserlerinden ayırdığı biletlerini ve turne tişörtlerini givin'de satışa çıkardı.

Satışların internet üzerinden yapılacağı duyurulurken, elde edilen gelir sayesinde ise 74 genç öğrencinin eğitim masraflarının karşılanacağı açıklandı. Örnek hareketiyle gönülleri fetheden genç şarkıcıya hayranları, "Herkesin kahramanı Zeynep Bastık!", "Bu kıza bayılıyorum", "Helal olsun Zeyno" şeklinde yorumlar yaptı. Geçtiğimiz haftalarda da ünlü model Tülin Şahin, kullanmadığı kıyafetlerini givin'den satışa çıkardığını, elde edilen gelirin de TIP öğrencilerine gönderileceğini açıklamıştı.