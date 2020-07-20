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    • Saklambaç
    • 20.07.2020 Gazete
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    'tan büyük iyilik! 74 gencin eğitim masraflarını karşıladı

    27 yaşındaki Bastık, 1 milyon 850 bin takipçili YouTube kanalında da şarkıcı olmak isteyen gençlere şans veriyor. ‘Her Mevsim Yazım’ şarkısıyla bu yaza bomba gibi giren , 74 gencin eğitim masraflarını karşılayıp alkış aldı...

    Her mevsim iyilik

    Zeynep Bastık, yüzü ve sesi kadar kalbinin de güzel olduğunu kanıtladı... Türk pop müziğinin yükselen yıldızı, konserlerinden ayırdığı biletlerini ve turne tişörtlerini givin'de satışa çıkardı.

    Satışların internet üzerinden yapılacağı duyurulurken, elde edilen gelir sayesinde ise 74 genç öğrencinin eğitim masraflarının karşılanacağı açıklandı. Örnek hareketiyle gönülleri fetheden genç şarkıcıya hayranları, "Herkesin kahramanı Zeynep Bastık!", "Bu kıza bayılıyorum", "Helal olsun Zeyno" şeklinde yorumlar yaptı. Geçtiğimiz haftalarda da ünlü model Tülin Şahin, kullanmadığı kıyafetlerini givin'den satışa çıkardığını, elde edilen gelirin de TIP öğrencilerine gönderileceğini açıklamıştı.

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