



Güzel oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, bir dargın bir barışık yürüttükleri üç yıllık ilişkilerini önceki gün noktaladı. Evlenecekleri konuşulan ikilinin ayrılığı, magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Ayrılık haberinden birkaç saat sonra ise ilginç bir olay yaşandı. Şarkıcı Dalkılıç, Erçel'e yazdığı Müjgan şarkısının klibini yayınladı. Bu durum, "Şarkının reklamını yapmak için ayrıldılar" yorumu yaptırdı.