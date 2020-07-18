Güzel oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, bir dargın bir barışık yürüttükleri üç yıllık ilişkilerini önceki gün noktaladı. Evlenecekleri konuşulan ikilinin ayrılığı, magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Ayrılık haberinden birkaç saat sonra ise ilginç bir olay yaşandı. Şarkıcı Dalkılıç, Erçel'e yazdığı Müjgan şarkısının klibini yayınladı. Bu durum, "Şarkının reklamını yapmak için ayrıldılar" yorumu yaptırdı.
Popçu Murat Dalkılıç, önceki gün de Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve eşi ile tatile çıktı. Bodrum Yalıkavak D Plaj'da görüntülenen şarkıcı, Erçel'in 7 aylık yeğeni Aylin Mavi'yi kucağından bırakmadı. Mavi'yi öpücüklere boğan popçu herkesi şaşırttı.
MERVE'DEN İMALI PAYLAŞIM
Ayrılık haberini öğrenen Merve Boluğur ise önceki günkü paylaşımları ve yorumlarıyla eski eşi Murat Dalkılıç'a gönderme yaptı. Şu sıralar tatilde olan güzel oyuncu, "Bir Yaz Gecesi Rüyası" kitabını okurken fotoğraf paylaştı.
Bir arkadaşı ise bu paylaşıma, "Uyandın mı rüyandan" yorumunu yaptı. Merve Boluğur'un aşağıdaki yanıtı ise manidardı...