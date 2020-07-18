

İddiaya göre Subaşı'nın bu paylaşımı üzerine ekipler, mekanı bastı.



HERKESİ ELE VERDİ

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, otele baskın yaptı. Ekipler, içerideki 200 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri için 3 bin 250'şer lira ceza yazdı.



TEPKİLERE KÖPÜRDÜ!

Subaşı, tepkiler artınca "Partide ben yoktum" açıklaması yaptı.



Subaşı'nın, polis gelince paritden kaçtığı iddialar arasında.