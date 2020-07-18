Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ortalığı karıştırdı… Geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla soluğu Çeşme'de alan Subaşı, önceki gece bir otelde düzenlenen partiye katıldı. Instagram'da 3.2 milyon kişi tarafından takip edilen Subaşı, partide çektiği görüntüleri de anbean takipçileriyle paylaştı.
İddialara göre gecenin ilerleyen saatlerinde ise gürültüden rahatsız olan bir vatandaş, Subaşı'nın paylaştığı görüntülerden partinin tam adresini belirleyip polise ihbarda bulundu.
İddiaya göre Subaşı'nın bu paylaşımı üzerine ekipler, mekanı bastı.
HERKESİ ELE VERDİ
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, otele baskın yaptı. Ekipler, içerideki 200 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri için 3 bin 250'şer lira ceza yazdı.
TEPKİLERE KÖPÜRDÜ!
Subaşı, tepkiler artınca "Partide ben yoktum" açıklaması yaptı.
Subaşı'nın, polis gelince paritden kaçtığı iddialar arasında.