Aslı Şen, 18 yaşına basacak olan oğlu için Bodrum'da kutlamalara başladı
Sosyetik Aslı Şen, yarın 18 yaşına basacak olan oğlu için önceki gün Bodrum'da kutlamalara erken başladı. 19 Temmuz doğumlu Berke'yi 'en büyük Fenerbahçeli' ilan eden Aslı Hanım, Berke ile kutlamadan da bu kareyi paylaştı...
Sosyetik Aslı Şen, yarın 18 yaşına basacak olan oğlu için önceki gün Bodrum'da kutlamalara erken başladı. 19Temmuz doğumlu Berke'yi'en büyük Fenerbahçeli' ilan eden Aslı Hanım, Berke ile kutlamadan da bu kareyi paylaştı...