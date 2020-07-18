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    • Saklambaç
    • 18.07.2020 Gazete
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    , 18 yaşına basacak olan oğlu için 'da kutlamalara başladı

    Sosyetik , yarın 18 yaşına basacak olan oğlu için önceki gün 'da kutlamalara erken başladı. doğumlu 'yi 'en büyük ' ilan eden Aslı Hanım, Berke ile kutlamadan da bu kareyi paylaştı...

    Bodrum’da 'Şen'lendi
    Sosyetik Aslı Şen, yarın 18 yaşına basacak olan oğlu için önceki gün Bodrum'da kutlamalara erken başladı. 19 Temmuz doğumlu Berke'yi 'en büyük Fenerbahçeli' ilan eden Aslı Hanım, ile kutlamadan da bu kareyi paylaştı...

    Haberler Saklambaç Aslı Şen, 18 yaşına basacak olan oğlu için Bodrum'da kutlamalara başladı
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