Ne yedin Çağatay! Ulusoy'un market alışverişi şaşırttı

Genç kızların sevgilisi Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde Ege'de çekilen görüntüleriyle hayal kırıklığı yaratmıştı. Sevgilisi Duygu Sarışın'la çıktığı tekne tatilinde uzamış sakalları ve aldığı kilolarıyla tanınmayacak halde olan yakışıklı oyuncunun zayıflamaya niyeti yok!
Uzun süredir Ege'nin koylarını gezen Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz gün teknelere hizmet veren bir marketi adeta boşalttı.
EGE'NİN GÜNDEMİ...
Kendisi gibi oyuncu aşkıyla gittiği marketten yüklü bir alışveriş yapan 29 yaşındaki Ulusoy, tek seferde tam 3 bin 800 liralık alışveriş yaptı. Ege'de kulaktan kulağa yayılan bu harcama ise "Ne yedin be Çağatay!" esprilerini de beraberinde getirdi.