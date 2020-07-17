Ne yedin Çağatay! Ulusoy'un market alışverişi şaşırttı

EGE'NİN GÜNDEMİ...

Kendisi gibi oyuncu aşkıyla gittiği marketten yüklü bir alışveriş yapan 29 yaşındaki Ulusoy, tek seferde tam 3 bin 800 liralık alışveriş yaptı. Ege'de kulaktan kulağa yayılan bu harcama ise "Ne yedin be Çağatay!" esprilerini de beraberinde getirdi.