İzmir Çeşme'deki beach'ler tatilcileri isyan ettirmeye devam ediyor... Turistik ilçede bulunan 'Beach Of Momo' geçtiğimiz yıl Instagram profillerine göre müşteri seçmişti.
Sosyetik mekana sadece beğeni ve takipçi sayısı yüksek olanlar girebilmişti. Benzer bir hamle bu yıl Before Sunset adlı ünlü beach'ten geldi.
Güzel oyuncu Özge Özpirinçci, her yaz yakın dostlarıyla soluğu Before Sunset'te alıyor.
Lüks plaj, tatilcileri dış görünüşlerine göre seçerek içeri aldı. Mekana kabul edilenlerden kişi başı 150 lira istendi. Kapıda kalanlar ise isyan bayrağı açtı. Dış görünüşleri yüzünden içeri alınmayan çok sayıda vatandaş da CİMER'e şikayet yağdırdı. Yetkililer ise mekanı incelemeye aldı.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, ünlü mekanının müdavimleri arasında yer alıyor.
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