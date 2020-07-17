Lüks plaj, tatilcileri dış görünüşlerine göre seçerek içeri aldı. Mekana kabul edilenlerden kişi başı 150 lira istendi. Kapıda kalanlar ise isyan bayrağı açtı. Dış görünüşleri yüzünden içeri alınmayan çok sayıda vatandaş da CİMER'e şikayet yağdırdı. Yetkililer ise mekanı incelemeye aldı.



Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, ünlü mekanının müdavimleri arasında yer alıyor.

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