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    • Saklambaç
    • 16.07.2020 Gazete
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    tonoz krizi! ikna olmayınca ortalık karıştı...

    tonoz krizi yaşandı! yatının yanına başka teknelerin bağlanmasına karşı çıktı. Tüm ısrarlara rağmen ikna olmayınca ortalık karıştı.



    Pandemi sonrası normalleşme başladı. Sosyete soluğu Ege ve Akdeniz'de aldı. Lüks tatil beldesinde ise 'tonoz' krizi yaşandı! İddiaya göre işadamı Uğur Akkuş ile eşi Ebru Şallı, Muğla Bodrum'daki lüks otelde tatil yaptı. Milyonluk yatını da otelin tonozlarından birine bağladı. Başka yatların tonoza yanaşmasına karşı çıkınca ortalık karıştı! Otel yönetimi ise Akkuş'u ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.



    Uğur Akkuş, otel yönetimine resti çekti. Yatının yanına başka teknelerin yanaşmasını istemedi.



    Tartışma sonrası otelde konaklayan diğer misafirlerin tadı kaçtı.

    Haberler Saklambaç Lüks otelde tonoz krizi! Uğur Akkuş ikna olmayınca ortalık karıştı...
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