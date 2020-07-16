



Pandemi sonrası normalleşme başladı. Sosyete soluğu Ege ve Akdeniz'de aldı. Lüks tatil beldesinde ise 'tonoz' krizi yaşandı! İddiaya göre işadamı Uğur Akkuş ile eşi Ebru Şallı, Muğla Bodrum'daki lüks otelde tatil yaptı. Milyonluk yatını da otelin tonozlarından birine bağladı. Başka yatların tonoza yanaşmasına karşı çıkınca ortalık karıştı! Otel yönetimi ise Akkuş'u ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.