



İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederken, çiftin 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağı açıklandı. İddianamede "Güven abajur ve elleriyle vurmak suretiyle Deniz Bulutsuz'u darp etmiştir. Bulutsuz'un haber vermesini engellemek amacıyla cep telefonunu almış ve ikametten çıkmasına izin vermemiştir" ifadeleri yer aldı.



Öte yandan kavga sonrası yaşananlara ait görüntülere TAKVİM ulaştı. Kayıtlarda genç kadının Güven'in evinden çıplak ayakla çıktığı ve bir süre sokakta yürüdüğü anlar vardı.