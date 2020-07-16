Oyuncu Ozan Güven rolüne fena kapıldı! 13 Haziran gecesi kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. Genç kadının şikayeti üzerine olay yargıya taşındı. Soruşturma kapsamında hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederken, çiftin 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağı açıklandı. İddianamede "Güven abajur ve elleriyle vurmak suretiyle Deniz Bulutsuz'u darp etmiştir. Bulutsuz'un haber vermesini engellemek amacıyla cep telefonunu almış ve ikametten çıkmasına izin vermemiştir" ifadeleri yer aldı.
Öte yandan kavga sonrası yaşananlara ait görüntülere TAKVİM ulaştı. Kayıtlarda genç kadının Güven'in evinden çıplak ayakla çıktığı ve bir süre sokakta yürüdüğü anlar vardı.
KAMERA KAYITLARI DOSYADA
Deniz Bulutsuz, yaşadığı şiddete sessiz kalmadı. Ozan Güven'e dava açtı. Dayak sonrası görüntüleri yürek sızlattı.
BU NASIL KAZA?
RUBATO grubunun solisti Özer Arkun da sevgilisi Burcu Yılmaz'ı darp etti. Türkiye'nin tepkisini çekti. Dün yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti.
Olayın kaza olduğunu söyledi. Kız arkadaşından ve ailesinden özür diledi.
DİLEK YAMAN