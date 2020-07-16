'BURAK FUTBOL SEVİYOR'

Doğulu, şaşkınlık yaratan sözlerini sürdürdü: "Bir araya geldiğimizde azami saygı gösteriyoruz. Kırgınlık yaratacak hiçbir kelamımız olmadı, çok kibar bir çocuktur Burak. Ama biz dost olmadık, olamadık. Çünkü biz başka meşreplerdeyiz. O futboldan hoşlanıyor ben hoşlanmıyorum, bu da bir araya geldiğinde konuşulacak şeylerin azlığını gösteriyor."

DÜĞÜNE DAVET YOK

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Temmuz 2016'daki düğünlerine Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'i çağırmadı. Özçivit'in Haziran 2017'deki düğün törenlerinde de bu kez Doğulu çifti yoktu.

HANDE'YE TEŞEKKÜR

Garsonken tanıştığı Hande Yener ile 2006 ile 2010 yılları arasında aşk yaşayan Kadir Doğulu, kendisine şöhreti getiren eski sevgilisiyle ilgili şöyle dedi: "Olgunlaşmama en büyük çimentoyu atan harika bir ilişki oldu. Harika bir olgunluk getirdi bana."