Oyuncu Kadir Doğulu, önceki akşam '40' isimli programda yıllardır merak edilen bir konuya açıklık getirdi. Doğulu, yıllar önce aynı dizide rol aldığı ve ardından da yine eşi Neslihan Atagül'le başrolü paylaşan Burak Özçivit'le arasının neden açıldığını anlattı.
2016'daki düğünlerine Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'i davet etmediklerini söyleyen Kadir Doğulu, Özçivit hakkındaki şu sözleriyle ise bir polemiği başlatıp gündem olma peşindeydi: "Sanıyorlar ki yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Halbuki o başka meşrepte adam! Burak'la çalıştım, çok sevdim, mert bir adam. Belki de Türkiye'nin en güzel adamlarından bir tanesi... Şahane vasıfları da var; ama meşrepimiz birbirimize uygun değil! Biz dost, arkadaş olamayız."
'BURAK FUTBOL SEVİYOR'
Doğulu, şaşkınlık yaratan sözlerini sürdürdü: "Bir araya geldiğimizde azami saygı gösteriyoruz. Kırgınlık yaratacak hiçbir kelamımız olmadı, çok kibar bir çocuktur Burak. Ama biz dost olmadık, olamadık. Çünkü biz başka meşreplerdeyiz. O futboldan hoşlanıyor ben hoşlanmıyorum, bu da bir araya geldiğinde konuşulacak şeylerin azlığını gösteriyor."
DÜĞÜNE DAVET YOK
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Temmuz 2016'daki düğünlerine Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'i çağırmadı. Özçivit'in Haziran 2017'deki düğün törenlerinde de bu kez Doğulu çifti yoktu.
HANDE'YE TEŞEKKÜR
Garsonken tanıştığı Hande Yener ile 2006 ile 2010 yılları arasında aşk yaşayan Kadir Doğulu, kendisine şöhreti getiren eski sevgilisiyle ilgili şöyle dedi: "Olgunlaşmama en büyük çimentoyu atan harika bir ilişki oldu. Harika bir olgunluk getirdi bana."