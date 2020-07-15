Mesut Özil'le evliliğinden olan kızı Eda'yı 30 Mart'ta kucağına alan Amine Gülşe, önceki gün ağabeyinin düğününe katıldı. 27 yaşındaki Gülşe'nin doğum kilolarını 3.5 ayda tamamen verdiği gözlendi.
İkinci bebeği Asil Aslan'ı bundan 15 gün önce kucağına alan Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Marmaris Ören'de görüntülendi. Eşi Arda Turan'a ait lüks yatta Ege'nin koylarını gezen 35 yaşındaki güzel, bir ara minik oğlunu bakıcısıyla birlikte pusetle gezdirdi.
İkinci hamileliğinde de tıpkı ilkinde olduğu gibi sadece 7 kilo alan Aslıhan Doğan Turan, incecik haliyle şaşkınlık yarattı. Tüm doğum kilolarını verdiği gözlenen sosyetik güzel, "15 gün önce anne olduğuna kim inanır?" dedirtti...
35 yaşındaki sosyetik güzel, incecik görüntüsü ile hiç doğum yapmamış gibiydi...
Mesut Özil'le evliliğinden olan kızı Eda'yı 30 Mart'ta kucağına alan Amine Gülşe, önceki gün ağabeyinin düğününe katıldı. 27 yaşındaki Gülşe'nin doğum kilolarını 3.5 ayda tamamen verdiği gözlendi.
Gülşe, ağabeyine İsveç'ten 150 bin dolarlık (1 milyon TL) bir ev hediye etti.
BODRUM - DOĞAN SAVAŞ