İkinci hamileliğinde de tıpkı ilkinde olduğu gibi sadece 7 kilo alan Aslıhan Doğan Turan, incecik haliyle şaşkınlık yarattı. Tüm doğum kilolarını verdiği gözlenen sosyetik güzel, "15 gün önce anne olduğuna kim inanır?" dedirtti...