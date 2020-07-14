



SERENAY PATLADI

Ozan Güven'in bir dönem aynı dizide rol aldığı Serenay Sarıkaya'ya platonik aşık olduğu ortaya çıktı. Bunu duyan Cem Yılmaz, Sarıkaya'dan ayrıldı! Güzel oyuncu ise iddialar karşısında fena patladı: İnsanın bu kadar da üstüne gelinmez. Ben bir insanım. Ben her iftiraya yok öyle değil diyemem ki. Yeter.