Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a öldüresiye dayak attı. Hakkında dava açıldı. Rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'ya ilgi duyduğu iddiası ise Cem Yılmaz'ı şoka uğrattı. Ünlü komedyen köprüleri attı.
ARA'BOZAN!'
Ozan Güven sevgilisine şiddet uyguladı. Hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Arkadaşı Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın da arasını açtı. Sebebi ise eski rol arkadaşına platonik aşık olmasıydı!
Magazin dünyası bir kez daha kadına şiddet haberiyle sarsıldı! Oyuncu Ozan Güven, kendisini rolüne fena kaptırdı! 13 Haziran gecesi kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. Dayaktan canını zor kurtaran Bulutsuz soluğu savcılıkta aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Güven hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıldan 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Güven ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
SERENAY PATLADI
Ozan Güven'in bir dönem aynı dizide rol aldığı Serenay Sarıkaya'ya platonik aşık olduğu ortaya çıktı. Bunu duyan Cem Yılmaz, Sarıkaya'dan ayrıldı! Güzel oyuncu ise iddialar karşısında fena patladı: İnsanın bu kadar da üstüne gelinmez. Ben bir insanım. Ben her iftiraya yok öyle değil diyemem ki. Yeter.
Güven'in, Sarıkaya'ya ilgisi nedeniyle yakın dostu Cem Yılmaz ile arası açıldı.
Twitter;
Deniz Bulutsuz'un yaşadıklarına sessiz kalan Serenay, konu kendisi olunca hemen savunmaya geçiyor.
Eee.. Ne olacak şimdi? Ozan Cem ile küsmüş. Kim oynatır onu filmlerde?
Bunlar nasıl ilişkiler aklım almıyor!
Arif ve 216'nın arasını Serenay mı bozmuş?! Bir yaşıma daha girdim.