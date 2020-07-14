2006 yılında Las Vegas'ta evlenen çift, 2010'da boşandı. İkili, aynı yıl içinde barışıp 2011'de ikinci kez nikah masasına oturdu. Evliliklerinden üç çocuğu olan çiftin ikinci kez boşanma nedeni ise 'şiddetli geçimsizlik' oldu.

LÜKS VİLLAYI BİLE İSTEMEDİ!

Boşanmayı isteyen taraf olan Hande Demir, Erdinç Acar'dan tek kuruş talep etmedi. Bununla da kalmayan sosyetik güzel, Acar'la yıllardır yaşadığı Acarkent'teki evinden de ayrıldı. Sosyetik güzelin, çocuklarıyla birlikte annesi Revna Sadıkoğlu'nun yine Acarkent'te bulunan villasına taşınacağı öğrenildi. Hande Demir'in, Şeyma Subaşı ve Demet Şener gibi isimlerin aksine boşanırken mal peşinde koşmaması "Demir yürek Hande" dedirtti.



İLK İŞ, SOYADINI SİLMEK!

36 yaşındaki sosyetik güzel, Instagram'daki soyadını 'Demir' olarak değiştirmekte hiç vakit kaybetmedi.