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    • Saklambaç
    • 14.07.2020 Gazete
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    İstanbul Yeditepe Konserleri ve Berkay ile devam etti

    İstanbul Yeditepe Konserleri ve Berkay ile devam etti. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production kanallarından yayınlanan konserler kapsamında 16 Temmuz'da Alpay ve Eda- sahne alacak.

    Pop gecesi
    İstanbul Yeditepe Konserleri Bengü ve Berkay ile devam etti. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production kanallarından yayınlanan konserler kapsamında 16 Temmuz'da Alpay ve Eda- Metin Özülkü sahne alacak.
    Haberler Saklambaç İstanbul Yeditepe Konserleri Bengü ve Berkay ile devam etti
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