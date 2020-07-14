İstanbul Yeditepe Konserleri Bengü ve Berkay ile devam etti
İstanbul Yeditepe Konserleri Bengü ve Berkay ile devam etti. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan konserler kapsamında 16 Temmuz'da Alpay ve Eda- Metin Özülkü sahne alacak.
İstanbul Yeditepe Konserleri Bengü ve Berkay ile devam etti. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan konserler kapsamında 16 Temmuz'daAlpay ve Eda-Metin Özülkü sahne alacak.