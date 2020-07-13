Güzel sunucu Burcu Esmersoy ile dört aylık ilişkilerini geçtiğimiz ay sonlandıran Vakko'nun veliahtı Allan Hakko yeni bir aşka yelken açtı...
Genç işadamı, önceki gece sosyetenin uğrak noktası olan Bebek'te yeni sarışın sevgilisi ile objektiflere yakalandı.Bebek Balıkçısı'nda yemek yiyen çiçeği burnunda çift, romantik anlar yaşadı.
Çıkışta lüks ciplerine binen ikili, art arda patlayan flaşlar karşısında ise paniğe kapıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Allan Hakko, gaza basarak Bebek'ten kaçarcasına uzaklaştı.
Allan Hakko'yu görenler, "Yeni sevgilisi Burcu'nun kopyası" yorumunda bulundu.
SAMAN ALEVİ!
Hakko ile Esmersoy, Mart ayında Kuruçeşme'de tanışma yemeği yemişti. Ancak ikilinin aşkı saman alevi gibi sönmüştü.
AYDIN HAMZA