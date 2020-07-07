"Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ve "Pantene Yıldızı Parlayanlar" ödülü Hercai dizisiyle fırtına gibi esen Ebru Şahin'in, "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülü ise yine Hercai'yle adını duyuran Ebrar Demirbilek'in oldu.