46'ncı Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu yıl farklı bir konseptle gerçekleşti. Salgın nedeniyle 'Kelebekler' bu yıl sahiplerinin evlerine gönderildi.
"Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ve "Pantene Yıldızı Parlayanlar" ödülü Hercai dizisiyle fırtına gibi esen Ebru Şahin'in, "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülü ise yine Hercai'yle adını duyuran Ebrar Demirbilek'in oldu.
"EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI" ve "En İyi Kadın Sunucu" ödülü de yıllardır zirveden inmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'nın oldu.
"EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU" ödülünü atv Haber'in başarılı sunucusu Cem Öğretir aldı.
"EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ" ödülü perşembe akşamlarının başarılı dizisi olan "Bir Zamanlar Çukurova" müziğiyle Aytekin Ataş'a, "Başarı Ödülü" ise yine aynı dizide rol alan güçlü oyuncu Kerem Alışık'a verildi.