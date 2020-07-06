Magazin dünyasından birçok isim, sosyal medya hesaplarını reklam platformu olarak kullanıyor. Bu şekilde markaların tanıtımını yapan ünlüler, giyim kuşamlarından yeme içmelerine, tatillerinden bindikleri arabalarına kadar hemen hemen her şeyi bedavaya getiriyor. Sosyetik isimler, aynı zamanda sanal reklam yöntemiyle vergiden de sıyrılarak kazançlarını katlayıp ceplerini dolduruyor,

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin de bu kervanda yer alıyor. Bugüne kadar sosyal medyadan birçok ürünün tanıtımını yaparak oturduğu yerden para kazanan oyuncu, son paylaşımında ise ipin ucunu kaçırdı.

Özlem Hanım, geçtiğimiz günlerde 677 bin takipçili Instagram hesabından çocuğu Arya'nın boynundaki kehribar kolyesinin reklamını yaptı. Ancak bu paylaşımı tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, lüks bir hayat yaşayan ve eşinin milyonluk jestleriyle mutluluktan havalara uçan Şahin'i paraya doymamakla suçladı.

İşte sosyal medyadan yapılan o tepkiler:

Bari çocuğunuzu reklama alet etmeseydiniz. Yaptığınız çok ayıp!

Özlem Hanım, zaten yeteri kadar para kazanıyorsunuz. Çocuğunuzun üzerinden reklam yapmaya ne gerek vardı pes doğrusu...

Yavrularınızı bu işlerden uzak tutmanızı önemle rica ediyoruz! Bakıyorum da modeli bile bedavaya getirmişsiniz Özlem Hanım!

Paranızda ya da şöhretinizde asla gözümüz yok ama çocuğunuzun üzerinden kazanç elde etmeniz ne kadar etik? Bunu bir düşünün..

Milyonluk arabalara binip, milyonluk evlerde kalıyorsunuz... Neden hala minik bir çocuğun üzerinden para kazanıyorsunuz?