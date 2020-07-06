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    • Saklambaç
    • 06.07.2020 Gazete
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    Max isimli köpeği ezip kaçan 'ya ünlülerden tepki yağdı!

    Doktor , Max isimli köpeği ezip kaçtı. Sevimli hayvan kurtarılamadı. Vicdansız kadına ünlülerden de tepki yağdı: Ocağın sönsün Birsen Ocaklı!

    İstanbul'da 14 Mayıs'ta yürekleri yakan bir olay yaşandı... Doç. Dr. Birsen Ocaklı, beş yıldır hastane kampüsünde beslenen Max isimli köpeği ezip kaçtı. Talihsiz hayvan kurtarılamadı.

    Oyuncu Hande Erçel, Burak Deniz ile şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, tüyler ürperten olay sonrası isyan bayrağı açtı. İşte ünlülerin paylaşımları:

    DİLAN ÇITAK TATLISES: Süreyyapaşa Hastanesi'ndeki hastaları bu kadına mı emanet ediyorlar? 'Bu kadını hala hastanenizde çalıştırıyor musunuz?' diye aratıyoruz. Arayanların yüzüne kapatıyorlar. Siz kimsiniz ya! Doktor Ocaklı, ocağın sönsün tamam mı!

    HANDE ERÇEL: Yazıp yazıp siliyorum delireceğim. Senin gibilere söylenecek o kadar çok şey var ki elim ayağım titriyor gerçekten bunu yapabilen bir mahlukla aynı vücut formuna sahip olmaktan iğreniyorum.

    #Birsenocaklitutuklansin Korkunç olay sosyal medyada infial yarattı. Doç. Dr. Birsen Ocaklı için 'tutuklansın' hashtag'i açıldı.
    Haberler Saklambaç Max isimli köpeği ezip kaçan Birsen Ocaklı'ya ünlülerden tepki yağdı!
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