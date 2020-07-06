HANDE ERÇEL: Yazıp yazıp siliyorum delireceğim. Senin gibilere söylenecek o kadar çok şey var ki elim ayağım titriyor gerçekten bunu yapabilen bir mahlukla aynı vücut formuna sahip olmaktan iğreniyorum.

#Birsenocaklitutuklansin Korkunç olay sosyal medyada infial yarattı. Doç. Dr. Birsen Ocaklı için 'tutuklansın' hashtag'i açıldı.