Ünlü manken Deniz Akkaya, geçen ay salgını fırsata çevirmek için düğmeye bastı... Kendi adını taşıyan markası altında, tasarım maske koleksiyonu çıkarttı. Deniz Akkaya, daha sonra da kendi maskeleriyle pozlar verip sosyal medyada reklam yaptı.