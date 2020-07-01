Sezonun en iddialı dizisi, 'Maria ile Mustafa'nın cast çalışmaları tamamlandı. Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in başrollerini paylaştığı projede; Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen de rol alıyor.

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.



Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturacak.