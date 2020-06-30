Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde evliliklerini bitirdi. 2016'da kızları Ada'yı kucaklarına alan çiftin boşanma kararı, uzun süre gündemi meşgul etti.
Kaygılaroğlu, dün eski eşi Melis İşiten'in doğum gününü kutlayarak tüm dikkatleri üzerine çekti.
Aile fotoğraflarına, "Nice yaşlara Melo" notunu ekleyen oyuncu, böylece eski günleri yad etti.
DUYGUSAL VEDA
Oyuncu, boşandıktan sonra da "Melis'im, yol arkadaşım, kalbi güzelim, çocuğumun annesi; ben burada yan mahallede olacağım" demişti.