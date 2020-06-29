ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, hakkında çıkan aşk dedikodularına ateş püskürdü… Önceki gün çeşitli gazetelerde güzel oyuncunun, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ve şarkıcı Oğuz Koç ile aşk yaşadığına dair haberler yapıldı.
26 yaşındaki oyuncu ise hakkında çıkan haberleri yalanladı. Asılsız iddialara sosyal medyadan sitem eden Şahin, "Aynı akşam aynı yerde iki farklı kişiyle yemek yemiş iki farklı aşka yelken açmışım size göre ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Yaptığınız habere mi mesleğinize mi kendinize mi saygınız yok bilmiyorum. Hava sıcak tabi araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay siz de haklısınız ama ayıp" ifadelerini kullandı.
Söz konusu haberde; Şahin ve Osman'ın akşam yemeği yediği iddia edilmişti.