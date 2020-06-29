



26 yaşındaki oyuncu ise hakkında çıkan haberleri yalanladı. Asılsız iddialara sosyal medyadan sitem eden Şahin, "Aynı akşam aynı yerde iki farklı kişiyle yemek yemiş iki farklı aşka yelken açmışım size göre ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Yaptığınız habere mi mesleğinize mi kendinize mi saygınız yok bilmiyorum. Hava sıcak tabi araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay siz de haklısınız ama ayıp" ifadelerini kullandı.