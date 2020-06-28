Sevilen şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkı adım adım evliliğe gidiyor! Pandemi sürecinde sevgilisinin ablası Nilüfer Yıldırım'la tanışan Hadise'nin müstakbel görümcesiyle arasından su sızmıyor.
Aileyle ilişkisini sıkı tutan Hadise, önceki gün de ressam görümcesinin dijital ortamda yayınlanan "Morfeus'un Kollarında" adlı resim sergisinin reklamcılığına soyundu.
EVLİLİK TEKLİFİ YAKINDA
Hadise, 12 milyon takipçisi olan hesabından Nilüfer Yıldırım'ın sergisinin tanıtımını yaptı. Bununla da yetinmeyen şarkıcı, Yıldırım'ın paylaşımlarına nazar boncuğu koyarak övgüler yağdırdı. Hadise'nin bu hamlesinin Kaan Yıldırım'ın da çok hoşuna gittiği ve şarkıcıya yakında evlilik teklifi yapacağı öğrenildi.