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    • Saklambaç
    • 28.06.2020 Gazete
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    kaleyi içten fethetti! Sevgilisi ’ın ablası ’ın sergisinin reklamını yaptı

    , sevgilisi ’ın ablası ’ın sergisinin reklamını yaptı. Şarkıcının görümcesiyle yakınlığı “Hadise kaleyi içten fethetti” dedirtti.

    Hadise’ye gelin

    Sevilen şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkı adım adım evliliğe gidiyor! Pandemi sürecinde sevgilisinin ablası Nilüfer Yıldırım'la tanışan Hadise'nin müstakbel görümcesiyle arasından su sızmıyor.

    Aileyle ilişkisini sıkı tutan Hadise, önceki gün de ressam görümcesinin dijital ortamda yayınlanan "Morfeus'un Kollarında" adlı resim sergisinin reklamcılığına soyundu.

    EVLİLİK TEKLİFİ YAKINDA
    Hadise, 12 milyon takipçisi olan hesabından Nilüfer Yıldırım'ın sergisinin tanıtımını yaptı. Bununla da yetinmeyen şarkıcı, Yıldırım'ın paylaşımlarına nazar boncuğu koyarak övgüler yağdırdı. Hadise'nin bu hamlesinin Kaan Yıldırım'ın da çok hoşuna gittiği ve şarkıcıya yakında evlilik teklifi yapacağı öğrenildi.
    Haberler Saklambaç Hadise kaleyi içten fethetti! Sevgilisi Kaan Yıldırım’ın ablası Nilüfer Yıldırım’ın sergisinin reklamını yaptı
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