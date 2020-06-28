EVLİLİK TEKLİFİ YAKINDA

Hadise, 12 milyon takipçisi olan hesabından Nilüfer Yıldırım'ın sergisinin tanıtımını yaptı. Bununla da yetinmeyen şarkıcı, Yıldırım'ın paylaşımlarına nazar boncuğu koyarak övgüler yağdırdı. Hadise'nin bu hamlesinin Kaan Yıldırım'ın da çok hoşuna gittiği ve şarkıcıya yakında evlilik teklifi yapacağı öğrenildi.