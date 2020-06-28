Türkiye'nin genç starı Aleyna Tilki, dünyaca ünlü dondurma markası Cornetto ile işbirliği yaptı. 14 Haziran'da, 'Bu Benim Masalım' adlı bir şarkı çıkardı. Renkli klipte, masal kahramanları Tilki'nin bakış açısıyla anlatıldı. Çok sevilen şarkı, dün itibariyle 20 milyon 300 bin dinlenmeyi aştı. YouTube'daki bu tıklanma başarısı, işin ticari kısmına da yansıdı. Dondurma firması, klipte kullanılan aksesuarları satışa çıkardı.

Şarkıda geçen unicorn (tek boynuzlu at) baskılı çanta, telefon kılıfı ve kıyafetler sanal vitrindeki yerini aldı. Ürünler kapış kapış satılırken, en çok siparişi Tilki hayranlarının verdiği ortaya çıktı.

BAĞIŞ YAPIYORUM

Reklam filminin yıldızı Aleyna Tilki, önceki gece Ulus Sunset'teydi. Reklamdan 1 milyon 500 bin lira aldığı iddia edilen şarkıcı, "Yazılan ücretten daha fazla aldım. Bağış yapıyorum, kardeşimin eğitimine ve kendi gelişimime harcıyorum" dedi.

AYDIN HAMZA