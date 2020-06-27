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    • Saklambaç
    • 27.06.2020 Gazete
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    Bir garip moda! eski aşkı ’ın yeni sevgilisi 'la iş ortağı oldu

    , eski aşkı ’ın yeni sevgilisiyle iş ortağı oldu. Tüzünataç, modacı ’un kıyafetleri için objektif karşısına geçti.

    Bir garip moda!

    Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla görenleri şaşırttı.

    Berk Suyabatmaz'la aşk yaşadığı dönemde işadamının eski eşi Burcu Esmersoy, Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmişti. O dönem "Burcu benim arkadaşım" değil diyerek kıyameti koparan güzel modelden beklenmedik bir hamle geldi.

    Tüzünataç, eski aşkı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın şimdiki modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'un bir tasarımıyla objektif karşısına geçti. Önceki gün pozlarını Instagram sayfasından paylaşan Tüzünataç'ın, Mayruk'u etiketlemesi gözden kaçmadı.

    Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk

    Bu durum, "Magazin dünyasında eski sevgilinin yeni aşkıyla dost olmak moda oldu" dedirtti.


    Tolga Sarıtaş-Berrak Tüzünataç
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