Berk Suyabatmaz'la aşk yaşadığı dönemde işadamının eski eşi Burcu Esmersoy, Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmişti. O dönem "Burcu benim arkadaşım" değil diyerek kıyameti koparan güzel modelden beklenmedik bir hamle geldi.