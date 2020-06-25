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    • Saklambaç
    • 25.06.2020 Gazete
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    ’a aşk yaradı! '' sürprizi

    Aşk, ’a yaradı. Ünlü popçu, geçtiğimiz yıl sevgilisi için Müjgan isimli bir şarkı yaptı. Dalkıılç, son olarak masaj sürpriziyle müstakbel eşinin yüzünde gülücükler açtırdı. Popçunun bu halleri “Bir başka Murat” dedirtti.

    Bır başka Murat!

    Güzel oyuncu Hande Erçel, yeni bir dizi ile sevenlerinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Şarkıcı sevgilisi Murat Dalkılıç ise geçtiğimiz gün dizi setine habersiz giderek sürpriz yaptı. Erçel ile nikah masasına oturmak istediği konuşulan Dalkılıç, aşkına yapılırken boş durmadı.

    Ünlü popçu, Erçel'e uzun uzun masaj yaptı. Erçel'in yüzü gülerken romantiklikte sınır tanımayan Dalkılıç, hayranlarından da alkış aldı. Merve Boluğur'la evli olduğu dönem sevgisini ulu orta göstermeyen popçunun, bu inanılmaz değişimi "Aşk Murat'ın aklını başından aldı" yorumu yaptırdı.

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