Eski milli futbolcu Emre Aşık ile 9 yıllık eşi Yağmur Sarnıç'ın çekişmeli boşanma davası sürüyor... İkilinin, 7 yaşındaki oğlu Erol, 4 yaşındaki kızı Elvin ve 2 yaşındaki kızı Eslem'in geçici velayeti Emre Aşık'a verildi. Sarnıç, her pazar saat 10.00'da Aşık'ın Ataşehir'deki evinden aldığı çocuklarını aynı gün saat 16.00'da teslim etti. Ancak bu hafta çocuk teslimi sırasında ilginç olaylar meydana geldi. Çocuklar annelerinden ayrılmak istemedi.







Yağmur Sarnıç, "Sen ne yaptın bu çocuklara o kadınla birlikte. Sana gelmek istemiyor bu çocuklar. O kadın çocuklarımı dövüyor biliyorum. Parayla yalancı şahitlik yaptı. Ben çocuklarımla sarılıp uyumak istiyorum" diye isyan etti.







YÜZÜMÜZE VURUYOR

Yağmur Sarnıç, yavrularına darp raporu da aldı. Sarnıç'ın Instagram'da paylaştığı videoda ise çocuklar dadılarından şiddet gördüklerini anlattı: "Bizi bırakma anne. Dadı bize kötü davranıyor. Odamıza kilitliyor. Babam arkadaşına gidiyor..."







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