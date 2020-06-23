Yakışıklı oyuncu Onur Tuna, yeni bir aşka yelken açtı... Bir dönem, Seda Güven ile doludizgin bir aşk yaşayan hatta nikah masasına oturmaya hazırlanan Tuna, üç yıllık aşk orucunu bozdu.
Ünlü isim, son olarak gönlünü sosyal medya fenomeni Yağmur Karabal'a kaptırdı.
34 yaşındaki oyuncunun sevgilisinin objektifine verdiği bu pozu dikkatli gözlerden kaçmadı.
Çiçeği burnunda çiftin ilişkileri ise sosyal medya paylaşımları sayesinde ortaya çıktı. Şu sıralar Antalya'daki Kaputaj Plajı'nda tatil keyfi yapan ikilinin, birbirlerinin objektifine pozlar vermesi dikkatlerden kaçmadı. Aşklarını gizli tutmaya çalışan genç çifte, takipçilerinden "Hayırlı olsun" mesajları yağdı.
Karabal, Kaputaj Plajı'ndaki bu karesine "Aşk limanı" notunu ekledi. Tuna'ya resmen ilanı aşk etti.
28 yaşındaki güzel, Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu.