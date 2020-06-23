TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM

Vazgeçemediği tutkusu için kesenin ağzını açan yakışıklı oyuncu, dalış elbisesi, tüp, regülatör, palet, maske, denge yeleği, dalış bilgisayarı ve ağırlık satın aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, iddialara göre tüm bu malzemelere yaklaşık 31 bin lira ödeme yaptı.

İŞTE YENİ EKİPMANI

Dalış bilgisayarı: 6 bin lira

Dalış elbisesi: 10 bin lira

Regülatör: 2 bin lira

15 litrelik tüp: 2 bin 500 lira

Palet: 400 lira

Maske: 300 lira

Dalış yeleği: 9 bin 500 lira

Ağırlık: 200 lira

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM