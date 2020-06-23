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    • Saklambaç
    • 23.06.2020 Gazete
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    2020! tutkusu için mini servet harcadı

    a çıkmaya hazırlanan , tutkusu için mini bir servet harcadı. nı yenileyen yakışıklı oyuncunun cebinden 31 bin lira çıktı.

    Balık adam 2020

    Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatılıtuğ, mavi tura çıkmak için sabırsızlanıyor.

    Ünlü oyuncu, deniz keyfinden önce tekne temizliği ve alışverişi için kolları sıvadı.

    Sertifikalı dalgıç olan Tatlıtuğ, lüks teknesini düzenledikten sonra dalış takımını sıfırladı.

    TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM
    Vazgeçemediği tutkusu için kesenin ağzını açan yakışıklı oyuncu, dalış elbisesi, tüp, regülatör, palet, maske, denge yeleği, dalış bilgisayarı ve ağırlık satın aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, iddialara göre tüm bu malzemelere yaklaşık 31 bin lira ödeme yaptı.

    İŞTE YENİ EKİPMANI
    Dalış bilgisayarı: 6 bin lira

    Dalış elbisesi: 10 bin lira

    Regülatör: 2 bin lira

    15 litrelik tüp: 2 bin 500 lira

    Palet: 400 lira

    Maske: 300 lira

    Dalış yeleği: 9 bin 500 lira

    Ağırlık: 200 lira

    DOĞAN SAVAŞ - BODRUM
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