Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatılıtuğ, mavi tura çıkmak için sabırsızlanıyor.
Ünlü oyuncu, deniz keyfinden önce tekne temizliği ve alışverişi için kolları sıvadı.
Sertifikalı dalgıç olan Tatlıtuğ, lüks teknesini düzenledikten sonra dalış takımını sıfırladı.
TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM
Vazgeçemediği tutkusu için kesenin ağzını açan yakışıklı oyuncu, dalış elbisesi, tüp, regülatör, palet, maske, denge yeleği, dalış bilgisayarı ve ağırlık satın aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, iddialara göre tüm bu malzemelere yaklaşık 31 bin lira ödeme yaptı.
İŞTE YENİ EKİPMANI
Dalış bilgisayarı: 6 bin lira
Dalış elbisesi: 10 bin lira
Regülatör: 2 bin lira
15 litrelik tüp: 2 bin 500 lira
Palet: 400 lira
Maske: 300 lira
Dalış yeleği: 9 bin 500 lira
Ağırlık: 200 lira
DOĞAN SAVAŞ - BODRUM