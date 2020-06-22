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    • Saklambaç
    • 22.06.2020 Gazete
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    ve tatilinde! ve Alara ''nü böyle kutladı

    ve tatiline çıktı. Çiftin yavruları ve Alara ise ünlü oyuncuyu görüntülü arayıp ‘’nü kutladı.

    Salgın nedeniyle aylardır evde olan oyuncu Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu Bodrum'da açtı.


    Su kayağında hünerlerini sergileyen Düzyatan, havalı pozlar verdi.

    Soluğu güzel eşi Neslişah Alkoçlar'la birlikte Cennet Koyu'nda alan Düzyatan, gün boyu denizin ve temiz havanın tadını çıkardı. Su kayağı yapan oyuncu, setlerdeki başarısını su sporlarında da gösterdi.

    Oyuncu, daha sonra tekneye gelerek çocuklarıyla görüntülü konuştu. 'Babalar Günü'nü kutlayan Emir Aras ve Alara ile dakikalarca telefonda sohbet eden Düzyatan'ın keyfine diyecek yoktu.



    EGE'DE AŞK TAZELEDİLER
    ALTI yıldır mutlu bir evlilik süren ikili, Bodrum'da resmen aşk tazeledi. İkilinin samimi halleri, "Genç aşıklar gibiler" dedirtti.
    Haberler Saklambaç Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Bodrum tatilinde! Emir Aras ve Alara 'Babalar Günü'nü böyle kutladı
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