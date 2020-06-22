Salgın nedeniyle aylardır evde olan oyuncu Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Su kayağında hünerlerini sergileyen Düzyatan, havalı pozlar verdi.
Soluğu güzel eşi Neslişah Alkoçlar'la birlikte Cennet Koyu'nda alan Düzyatan, gün boyu denizin ve temiz havanın tadını çıkardı. Su kayağı yapan oyuncu, setlerdeki başarısını su sporlarında da gösterdi.
Oyuncu, daha sonra tekneye gelerek çocuklarıyla görüntülü konuştu. 'Babalar Günü'nü kutlayan Emir Aras ve Alara ile dakikalarca telefonda sohbet eden Düzyatan'ın keyfine diyecek yoktu.
EGE'DE AŞK TAZELEDİLER
ALTI yıldır mutlu bir evlilik süren ikili, Bodrum'da resmen aşk tazeledi. İkilinin samimi halleri, "Genç aşıklar gibiler" dedirtti.