Ünlü isimlerden maske kararına tam destek! Maskeleriyle poz verdiler...

Birçok ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı geldi. Sanat camiası kurallara uyulması için çağrı yaptı: Lütfen maske takalım. Sosyal mesafeyi koruyalım...
BİR DEMET ALKIŞ
Demet Akalın, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı. Maske takan şarkıcı, alkış aldı.
Hadise, maskenin önemine vurgu yaptı. Güzel şarkıcı dün kardeşi Derya Açıkgöz ile olan maskeli pozunu Instagram'da paylaştı.
DİKKAT ETTİ
Burcu Esmersoy önceki gün Etiler'deki bir güzellik salonundaydı. Ünlü sunucu maskeyle önlem aldı.
Deniz Akkaya özel tasarım maskesiyle poz verdi. Ünlü model, "Maske taktık diye güzel dudaklarımızı saklamak niye" dedi.
ÖNLEM ALDI
Ceylan Çapa da önceki gün maskesiyle paylaşım yaptı. Sosyetik güzel, herkesi duyarlı olmaya çağırdı.
ÖZEL TASARIM
Ebru Akel, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Şimdilik tatil planı yapmadığını söyleyen sunucunun özel tasarım maskesi ise dikkatlerden kaçmadı.
RACONA UYDU
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrolü Oktay Kaynarca, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Ünlü oyuncu, hem maske taktı hem de sosyal mesafe kurallarına dikkat etti.