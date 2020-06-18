Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 18.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Sosyetik ’li Belediyesi’ne, da ’daki kirliliğe isyan etti!

    , ’taki gürültü kirliliği için ’li Belediyesi’ne seslendi. “Tüm ler şikayetçi” dedi. , maskesiz hizmet veren kargo şirketine, da ’daki kirliliğe isyan etti.

    Sosyete isyanda

    Doğaya karşı duyarlılığıyla bilinen Arzu Sabancı da İstanbul'da yaşanan deniz kirliliğine dikkat çekti.

    Sosyal medya hesabından Boğaz'ın kirli halini paylaşan sosyetik işkadını, "Denizin hali. Hani herkes evdeyken deniz tertemiz, farkındalığımız artmıştı. Yunuslar kıyılarda yüzüyordu ya... İşte şimdi yine eskisi gibi olduk" diyerek duyarsız vatandaşlara tepkisini gösterdi.

    GÜRÜLTÜ ŞİKAYETİ
    Mine     Kalpakçıoğlu'nun Bodrum tatili zehir oldu.

    Yalıkavak'taki, Bodrum Belediyesi'ne ait Kademe Amirliği Tesisi'nden çıkan gürültüden rahatsız olan Kalpakçıoğlu, "Kaynak atölyesini buradan kaldırın. Turistler gürültüden şikayetçi" sözleriyle CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a çağrıda bulundu.

    TEDBİR İSTİYOR
    COVİD-19'A karşı tedbirli davranmayı sürdüren sosyetik Şebnem Çapa, maskesiz hizmet veren kargo şirketine isyan etti.

    Aras Kargo yetkililerine seslenen Çapa, "Elemanlarınız maskesiz dağıtım yapıyor. Lütfen bu önemli konuyu ele alın" dedi.
    Haberler Saklambaç Sosyetik Mine Kalpakçıoğlu CHP’li Bodrum Belediyesi’ne, Arzu Sabancı da Boğaz’daki kirliliğe isyan etti!
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri