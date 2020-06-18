Sosyal medya hesabından Boğaz'ın kirli halini paylaşan sosyetik işkadını, "Denizin hali. Hani herkes evdeyken deniz tertemiz, farkındalığımız artmıştı. Yunuslar kıyılarda yüzüyordu ya... İşte şimdi yine eskisi gibi olduk" diyerek duyarsız vatandaşlara tepkisini gösterdi.