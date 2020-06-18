Doğaya karşı duyarlılığıyla bilinen Arzu Sabancı da İstanbul'da yaşanan deniz kirliliğine dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından Boğaz'ın kirli halini paylaşan sosyetik işkadını, "Denizin hali. Hani herkes evdeyken deniz tertemiz, farkındalığımız artmıştı. Yunuslar kıyılarda yüzüyordu ya... İşte şimdi yine eskisi gibi olduk" diyerek duyarsız vatandaşlara tepkisini gösterdi.
GÜRÜLTÜ ŞİKAYETİ
Mine Kalpakçıoğlu'nun Bodrum tatili zehir oldu.
Yalıkavak'taki, Bodrum Belediyesi'ne ait Kademe Amirliği Tesisi'nden çıkan gürültüden rahatsız olan Kalpakçıoğlu, "Kaynak atölyesini buradan kaldırın. Turistler gürültüden şikayetçi" sözleriyle CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a çağrıda bulundu.
TEDBİR İSTİYOR
COVİD-19'A karşı tedbirli davranmayı sürdüren sosyetik Şebnem Çapa, maskesiz hizmet veren kargo şirketine isyan etti.
Aras Kargo yetkililerine seslenen Çapa, "Elemanlarınız maskesiz dağıtım yapıyor. Lütfen bu önemli konuyu ele alın" dedi.