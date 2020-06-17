atv'nin merakla beklenen dizisi "Gençliğim Eyvah" önceki gün görücüye çıktı. Dizi kadrosu ilk bölümü kutlamak için Etiler Günaydın Restaurant'ta toplandı.
Yemeğe Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi isimler katıldı. Dizide keyifli anlar geçirdiklerini dile getiren oyuncular, "Umarız izleyiciler beğenir" yorumunu yaptı.
Mert Daymaz, spor yaparken ayak parmağını kırdığını söyledi.
DOĞAN SAVAŞ