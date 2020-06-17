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    • Saklambaç
    • 17.06.2020 Gazete
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    ""ın oyuncuları ilk bölümü kutladı

    atv'nin merakla beklenen dizisi "" önceki gün görücüye çıktı. Dizi kadrosu ilk bölümü kutlamak için Etiler Günaydın Restaurant'ta toplandı.

    'Gençliğim Eyvah' sizlerle

    atv'nin merakla beklenen dizisi "" önceki gün görücüye çıktı. Dizi kadrosu ilk bölümü kutlamak için Etiler Günaydın Restaurant'ta toplandı.

    Yemeğe , , , Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin , , Erdem Kaynarca, Bahar Süer, , İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi isimler katıldı. Dizide keyifli anlar geçirdiklerini dile getiren oyuncular, "Umarız izleyiciler beğenir" yorumunu yaptı.


    Mert Daymaz, spor yaparken ayak parmağını kırdığını söyledi.

    DOĞAN SAVAŞ

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