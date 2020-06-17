Güzel şarkıcı Aleyna Tilki ve Cornetto işbirliğiyle yapılan 'Bu Benim Masalım' adlı şarkı 48 saatte 9 milyondan fazla tık aldı. Parça dünya müzik listesinde 2. sıraya kadar çıktı. Başarısını sosyal medya hesabından paylaşan genç star, "Dünya listesinde Aleyna Tilki klasiği. Bu başarı hepimizin" ifadelerini kullandı. Öte yandan dün Aleyna Tilki ile modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş'in, Bodrum'da aşk tatili yaptıklarına dair bir haber yapılmıştı.

Tilki'nin yanındaki kişi sevgilisi değil, makyaj artisti Serhat Şen çıktı.