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    • Saklambaç
    • 16.06.2020 Gazete
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    sevgilisi 'nun doğum gününü kutladı! ve 'dan destek geldi

    , 32 yaşına giren sevgilisi ’na doğum günü sürprizi yaptı. Aşkını, sosyal medyada “Sevgili. İyi ki doğdun” diye haykırdı. Anne ’dan da gelin adayına bir kez daha onay çıktı.

    Ana onay!

    Önceki gün 32 yaşına giren , doğum gününü sevgilisi ve dostlarıyla 'daki bir restoranda kutladı.


    Engin, geçtiğimiz günlerde sevgilisine 16 bin dolar'a (109 bin TL) tektaş satın almıştı. Evlilik için ilk adımını atmıştı.

    Engin, oyuncu sevgilisiyle olan doğum günü karesini Instagram'da paylaştı. Fotoğrafın altına da "Sevgili. İyi ki doğdun" notunu yazdı. Oğulcan Engin'in bu romantik hareketine annesi ile babası Sinan Engin de sessiz kalmadı. Sayan ve Engin, oğullarının fotoğrafı için kalp ve nazar boncuğu emojileri (simgesi) paylaştı. Mutlu çiftin karesine sevenlerinden beğeni yağdı.

    Haberler Saklambaç Oğulcan Engin sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun doğum gününü kutladı! Sinan Engin ve Seda Sayan'dan destek geldi
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