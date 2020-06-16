Önceki gün 32 yaşına giren Ezgi Eyüboğlu, doğum gününü sevgilisi Oğulcan Engin ve dostlarıyla İstanbul'daki bir restoranda kutladı.



Engin, geçtiğimiz günlerde sevgilisine 16 bin dolar'a (109 bin TL) tektaş satın almıştı. Evlilik için ilk adımını atmıştı.

Engin, oyuncu sevgilisiyle olan doğum günü karesini Instagram'da paylaştı. Fotoğrafın altına da "Sevgili. İyi ki doğdun" notunu yazdı. Oğulcan Engin'in bu romantik hareketine annesi Seda Sayan ile babası Sinan Engin de sessiz kalmadı. Sayan ve Engin, oğullarının fotoğrafı için kalp ve nazar boncuğu emojileri (simgesi) paylaştı. Mutlu çiftin karesine sevenlerinden beğeni yağdı.