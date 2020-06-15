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Ezgi Eyüboğlu'na hayran bakışıyla dikkat çekti! Oğulcan Engin'den romantik kutlama! Anne-babası da yalnız bırakmadı

Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, mutlu birlikteliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Evlilik yolunda ilerleyen ilişkide Oğulcan Engin, Ezgi'si ile ilk paylaşımını yaptı. Yeni yaş günü için sevgilisine romantik bir kutlama yapan Oğulcan Engin, bakışları ile dikkat çekti. Sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na hayran bakışıyla, 'Oğulcan gerçekten aşık' dedirten ünlü ismin annesi Seda Sayan ve babası Sinan Engin de fotoğrafa yorum yapmadan geçmedi. Bugün doğum günü olan Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında? Biliyorsunuz ki Ezgi, Oğulcan'dan büyük. Peki, Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu arasındaki yaş farkı kaç?

15.06.2020 09:45 - Son Güncelleme: 15.06.2020 10:01
Ezgi Eyüboğlu'na hayran bakışıyla dikkat çekti! Oğulcan Engin'den romantik kutlama! Anne-babası da yalnız bırakmadı

Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin'den romantik bir kutlama geldi. Sevgilisi ile Alaçatı'da olan Oğulcan Engin Instagram'dan ilk paylaşımını da böylece yapmış oldu.

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Ezgi Eyüboğlu'na hayran bakışıyla dikkat çekti! Oğulcan Engin'den romantik kutlama! Anne-babası da yalnız bırakmadı

"Sevgili. İyi ki doğdun." notuyla bu fotoğrafı paylaşan Oğulcan Engin'e ünlü isimlerden yorum yağdı.

Ezgi Eyüboğlu'na hayran bakışıyla dikkat çekti! Oğulcan Engin'den romantik kutlama! Anne-babası da yalnız bırakmadı

Bensu Soral, Demet Akalın, Hakan Hatipoğlu, Burcu Esmersoy, Deren Talu, Özlem Yıldız, Hande Soral gibi çok sayıda isim de paylaşıma yorum yaptı.

Ezgi Eyüboğlu'na hayran bakışıyla dikkat çekti! Oğulcan Engin'den romantik kutlama! Anne-babası da yalnız bırakmadı

Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'e kısa sürede gelen yorumlar içerisinde Seda Sayan ve Sinan Engin de vardı.1990 -1995 yılları arasında evli kalan çift, oğullarını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Ezgi Eyüboğlu'na hayran bakışıyla dikkat çekti! Oğulcan Engin'den romantik kutlama! Anne-babası da yalnız bırakmadı

Doğum gününü kutlayan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in yaşı merak konusu oldu.

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