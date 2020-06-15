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Ezgi Eyüboğlu'na hayran bakışıyla dikkat çekti! Oğulcan Engin'den romantik kutlama! Anne-babası da yalnız bırakmadı

Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, mutlu birlikteliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Evlilik yolunda ilerleyen ilişkide Oğulcan Engin, Ezgi'si ile ilk paylaşımını yaptı. Yeni yaş günü için sevgilisine romantik bir kutlama yapan Oğulcan Engin, bakışları ile dikkat çekti. Sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na hayran bakışıyla, 'Oğulcan gerçekten aşık' dedirten ünlü ismin annesi Seda Sayan ve babası Sinan Engin de fotoğrafa yorum yapmadan geçmedi. Bugün doğum günü olan Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında? Biliyorsunuz ki Ezgi, Oğulcan'dan büyük. Peki, Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu arasındaki yaş farkı kaç?

15.06.2020 09:45 - Son Güncelleme: 15.06.2020 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





