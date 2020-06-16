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    • Saklambaç
    • 16.06.2020 Gazete
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    Ayrılık mevsimi! ve Alan Hakko'nun ardından ve da ayrıldı

    'dan boşandıktan sonra teselliyi 'ta bulan yine hüsrana uğradı. Yaklaşık 7 aydır birlikte olan ikilinin aşkı sürpriz bir şekilde bitti.

    Ayrılık mevsimi

    'dan boşandıktan sonra teselliyi 'ta bulan yine hüsrana uğradı.


    Suyabatmaz ve Tüzünataç, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi.

    Yaklaşık 7 aydır birlikte olan ikilinin aşkı sürpriz bir şekilde bitti.

    Suyabatmaz ile boşanan Esmersoy da 4 aylık aşkı ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmıştı. Eski eşlerin ilişkilerinin yakın tarihlerde bitmesi takipçileri tarafından çok manidar karşılandı.


    Allan Hakko'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan Burcu Esmersoy, şu sıralar Marmaris'te tatilde.

    Haberler Saklambaç Ayrılık mevsimi! Burcu Esmersoy ve Alan Hakko'nun ardından Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz da ayrıldı
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