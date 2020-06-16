Burcu Esmersoy'dan boşandıktan sonra teselliyi Berrak Tüzünataç'ta bulan Berk Suyabatmaz yine hüsrana uğradı.



Suyabatmaz ve Tüzünataç, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi.

Yaklaşık 7 aydır birlikte olan ikilinin aşkı sürpriz bir şekilde bitti.

Suyabatmaz ile boşanan Esmersoy da 4 aylık aşkı Allan Hakko ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmıştı. Eski eşlerin ilişkilerinin yakın tarihlerde bitmesi takipçileri tarafından çok manidar karşılandı.



Allan Hakko'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan Burcu Esmersoy, şu sıralar Marmaris'te tatilde.