Aleyna Tilki ve Cornetto işbirliğiyle yapılan 'Bu Benim Masalım' adlı yaz şarkısı önceki gün YouTube'da yayınlandı. Klipte masallar, genç şarkıcının hayal dünyasına göre yorumlandı. Rapunzel, Alaaddin'in Sihirli Lambası, Kırmızı Başlıklı Kız, Kurbağa Prens, Sindirella ve Uyuyan Güzel hikayeleri Aleyna'nın bakış açısıyla anlatıldı. Ancak şarkı, sosyal medyayı ikiye ayırdı. Bir tarafta beğenenler, diğer tarafta ise çok kötü bulanlar vardı.

Şarkı, 1 günde 4 milyondan fazla tık aldı. Tilki, 24 saatte en çok tıklananlar listesine de girmeyi başardı. Adını 6'ıncı sıraya yazdırdı.

Sosyal medyada yapılan yorumlar...

HEM ZEKİ HEM GÜZEL

Yaz şarkılarında Yalın'ı mumla arıyoruz.

Dünya listesinde ilk 10'a girdi. Gurur duyduk.

Hem zeki hem başarılı hem güzel.

Hiç beğenmedim. Çok kötü olmuş.

Bravo Aleyna, seninleyiz!