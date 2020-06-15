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    • Saklambaç
    • 15.06.2020 Gazete
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      günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı, kurallara uymayanları uyardı: dikkat edelim

     , önceki akşam günlük Coronavirüs tablosunu 'da paylaştı. Vakaların arttığına dikkat çeken sunucu, kuralları hiçe sayanlara kızdı: "Bu artış inşallah virüs bitmiş gibi davrananları biraz caydırır. dikkat."

    Lütfen dikkat edelim
    , önceki akşam günlük Coronavirüs tablosunu 'da paylaştı. Vakaların arttığına dikkat çeken sunucu, kuralları hiçe sayanlara kızdı: "Bu artış inşallah virüs bitmiş gibi davrananları biraz caydırır. dikkat."
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Saklambaç Özge Ulusoy günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı, kurallara uymayanları uyardı: Lütfen dikkat edelim
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