ÖzgeUlusoy günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı, kurallara uymayanları uyardı: Lütfen dikkat edelim
ÖzgeUlusoy, önceki akşam günlük Coronavirüs tablosunu Instagram'da paylaştı. Vakaların arttığına dikkat çeken sunucu, kuralları hiçe sayanlara kızdı: "Bu artış inşallah virüs bitmiş gibi davrananları biraz caydırır. Lütfen dikkat."
ÖzgeUlusoy, önceki akşam günlük Coronavirüs tablosunu Instagram'da paylaştı. Vakaların arttığına dikkat çeken sunucu, kuralları hiçe sayanlara kızdı: "Bu artış inşallah virüs bitmiş gibi davrananları biraz caydırır. Lütfen dikkat."