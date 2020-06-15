Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Erbirliler ile önceki gün Arnavutköy'de kahvaltı yaptı. Aşklarını gizli tutmayı tercih eden çift, görüntülendiklerini anlayınca büyük şaşkınlık yaşadı. Kahvaltı keyfinden sonra araçlarına giden ikili, muhabirlere "Siz nereden çıktınız" diye takıldı. Aşk hayatıyla ilgili sorulara kaçamak yanıtlar veren şef, "İlişkimizi boş verin. Siz bana Corona'yı sorun" diyerek kahkaha attı.
Karantina sürecinde bol bol yemek yaptığını belirten Türkmen'in kilo aldığı gözlendi.
DOĞAN SAVAŞ
Karantina sürecinde bol bol yemek yaptığını belirten Türkmen'in kilo aldığı gözlendi.
DOĞAN SAVAŞ