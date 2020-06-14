Şarkıcı Derya Uluğ yasağın kalkmasının ardından sevgilisi Asil Gök ile soluğu Göcek'te aldı. Coronavirüs nedeniyle otel yerine tekne tatili tercih eden ikiliye, Cem Belevi ve sevgilisi Zehra Yılmaz ile şarkıcı Buray eşlik etti.



Cem Belevi de sevgilisi Zehra Yılmaz'la romantik anlar yaşadı.

Sevgilisiyle aşk pozları veren Derya Uluğ kırmızı bikinisi ve kıpkırmızı haliyle dikkat çekti. Güneşte fazlan kalan şarkıcı için, "Kızarmış tavuk" esprisi yapıldı... Ünlü isimlerin aşk dolu pozları takipçilerini kıskandırdı...

Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le bol bol fotoğraf çekti.