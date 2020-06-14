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    • Saklambaç
    • 14.06.2020 Gazete
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    Aşka demir attılar! , , ve ...

    Şarkıcı yasağın kalkmasının ardından sevgilisi ile soluğu Göcek'te aldı. Coronavirüs nedeniyle otel yerine tekne tatili tercih eden ikiliye, ve sevgilisi ile şarkıcı Buray eşlik etti.

    Aşka demir attılar

    Şarkıcı yasağın kalkmasının ardından sevgilisi ile soluğu Göcek'te aldı. Coronavirüs nedeniyle otel yerine tekne tatili tercih eden ikiliye, ve sevgilisi ile şarkıcı Buray eşlik etti.


    Cem Belevi de sevgilisi Zehra Yılmaz'la romantik anlar yaşadı.

    Sevgilisiyle aşk pozları veren Derya Uluğ kırmızı bikinisi ve kıpkırmızı haliyle dikkat çekti. Güneşte fazlan kalan şarkıcı için, "Kızarmış tavuk" esprisi yapıldı... Ünlü isimlerin aşk dolu pozları takipçilerini kıskandırdı...

    Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le bol bol fotoğraf çekti.

    Haberler Saklambaç Aşka demir attılar! Derya Uluğ, Asil Gök, Cem Belevi ve Zehra Yılmaz...
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