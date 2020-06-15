Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 15.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    aracını hatalı park etti, vatandaşlar isyan bayrağı açtı!

    , ’deki bir binanın otopark girişine aracını bıraktı. Mağdur olan vatandaşlar isyan etti! Büyük tepki gören güzel oyuncu ise bir süre sonra aracına binip olay yerinden ayrıldı.

    Hande isyanı
    Şarkıcı ile evlilik hazırlığı yapan Hande Erçel, trafiğini birbirine kattı… Güzel oyuncu, önceki gün lüks aracını 'deki bir binanın otopark girişine bıraktı. Apartmanın otoparkına girip çıkamayan onlarca vatandaş ise isyan bayrağı açtı.



    Yoldaki araç kargaşası, kaldırımda yürüyenleri de çileden çıkardı. Erçel yüzünden mağdur olan sürücüler, otomobillerini başka noktalara park etmek zorunda kaldı. Büyük tepki gören güzel oyuncu ise bir süre sonra aracına binip olay yerinden ayrıldı.



    AYDIN HAMZA


    Haberler Saklambaç Hande Erçel aracını hatalı park etti, vatandaşlar isyan bayrağı açtı!
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri