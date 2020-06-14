Türkiye, pandemi döneminde dünyaya örnek olmayı başardı. Her alanda yapılan çalışmalar takdir topladı. Geçtiğimiz ay ise Cumhurbaşkanlığı'nca vatandaşlara moral vermek için Evde Bayram Konserleri başlatıldı. Bu programın devamını da İstanbul Yeditepe Konserleri aldı. Sanatçılarımız aylar sonra sahneye çıktı. Şarkılarını atv ekranlarından milyonlara aktarmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü isimler, aldıkları ücretler hakkında yapılan çirkin eleştiriler hakkında ise şu ifadeleri kullandı.



Demet Akalın:

"Aylar sonra tüm ekibimle sahnede olmak çok keyifliydi. Müzik birleştirir, müzik partiler üstüdür" dedi.



Ajda Pekkan:

Sanata ve müzik sektörüne vermiş olduğu desteklerden ötürü sayın Cumhurbaşkanımız'a ve iletişim Başkanlığı'na teşekkür ederiz.



Murat Dalkılıç:

Aylardır evlerine 5 lira götüremeyen müzik emekçileri aç mı kalsın istiyorsunuz. Bunun neresi siyasete alet edilecek bir pozisyona çekilebilir.



Serdar Ortaç:

Uydurma bedeller ortaya atıp müziği susturmaya çalışmak sanata yapılmaya çalışılan büyük bir düşmanlıktır.



Sibel Can:

Uzun bir aradan sonra müzikseverlerle buluşma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim.



DEV SES

İstanbul Yeditepe Konserleri, geçtiğimiz akşam başarılı sanatçı Funda Arar'ı üç ay sonra müzikseverlerle buluşturdu. Arar'ın ardından Hakan Peker sahne aldı.