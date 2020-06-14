Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 14.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Yeditepe Konserleri’ni karalamaya çalışanlara ünlü sanatçılardan cevap! "Müzik birleştirir"

    , pandemi döneminde dünyaya örnek olmayı başardı. Her alanda yapılan çalışmalar takdir topladı. Geçtiğimiz ay ise Cumhurbaşkanlığı'nca vatandaşlara moral vermek için Evde Bayram Konserleri başlatıldı. Ünlü sanatçılar, ‘ Yeditepe Konserleri’ni karalamaya çalışanlara cevap verdi: Müzik birleştirir, müzik partiler üstüdür...

    Müzik birleştirir

    Türkiye, pandemi döneminde dünyaya örnek olmayı başardı. Her alanda yapılan çalışmalar takdir topladı. Geçtiğimiz ay ise Cumhurbaşkanlığı'nca vatandaşlara moral vermek için Evde Bayram Konserleri başlatıldı. Bu programın devamını da İstanbul Yeditepe Konserleri aldı. Sanatçılarımız aylar sonra sahneye çıktı. Şarkılarını atv ekranlarından milyonlara aktarmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü isimler, aldıkları ücretler hakkında yapılan çirkin eleştiriler hakkında ise şu ifadeleri kullandı.


    Demet Akalın:
    "Aylar sonra tüm ekibimle sahnede olmak çok keyifliydi. Müzik birleştirir, müzik partiler üstüdür" dedi.


    Ajda Pekkan:
    Sanata ve müzik sektörüne vermiş olduğu desteklerden ötürü sayın Cumhurbaşkanımız'a ve iletişim Başkanlığı'na teşekkür ederiz.


    Murat Dalkılıç:
    Aylardır evlerine 5 lira götüremeyen müzik emekçileri aç mı kalsın istiyorsunuz. Bunun neresi siyasete alet edilecek bir pozisyona çekilebilir.


    Serdar Ortaç:
    Uydurma bedeller ortaya atıp müziği susturmaya çalışmak sanata yapılmaya çalışılan büyük bir düşmanlıktır.


    Sibel Can:
    Uzun bir aradan sonra müzikseverlerle buluşma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim.


    DEV SES
    İstanbul Yeditepe Konserleri, geçtiğimiz akşam başarılı sanatçı 'ı üç ay sonra müzikseverlerle buluşturdu. Arar'ın ardından sahne aldı.

    Haberler Saklambaç ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’ni karalamaya çalışanlara ünlü sanatçılardan cevap! "Müzik birleştirir"
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri